Emotivo spot de Argentina hace llorar a muchos previo al Mundial Rusia 2018

Una de las cosas bien hechas que se hace en Argentina son los spots publicitarios deportivos. Le emotividad es contagioso y toca a muchos hinchas en diferentes partes del mundo. A pocas semanas para el inicio del Mundial Rusia 2018, Oscar Ruggeri exjugador de la Albiceleste, es protagonista de un momento incómodo que pasa su selección.

En el spot de una marca cervecera aparece el excampeón del mundo, Oscar Ruggeri, con un paraguas ingresando a un campo de fútbol lleno de hinchas con una expresión de tristeza.

En ella se ve cómo todos están lamentándose por la situación de la Selección Argentina, que en tres años consecutivos han quedado subcampeones (Mundial Brasil 2014, Copa América 2015 y Copa América 2016).

“A veces parece que no quieren venir” hasta “Tres finales perdimos”, señala un hincha. Ante tanta quejas, Oscar Ruggeri les pide que no dejen de alentar; incluso, publiquen memes en redes sociales.

“Ya rompimos muchos contratos, no lo hagamos con este. Leámoslo juntos. Señores, yo dejo todo y me voy a ver a Argentina. Porque los jugadores me van a demostrar que salen a ganar, que quieren salir campeones, que nos llevan adentro como los llevo yo”, dijo el exjugador de Argentina.

Cabe señalar que el equipo de Jorge Sampaoli clasificó de manera agónica al Mudial Rusia 2018. Esta vez, la albiceleste encabezará el Grupo D junto a Islandia, Croacia y Nigeria.