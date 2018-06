Egipto vs Uruguay EN VIVO ONLINE por la Copa del Mundo Rusia 2018

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Ekaterimburgo Arena no te pierdas ninguna de las incidencias del partido entre los combinados de Egipto vs Uruguay por la primera fecha del Grupo A del mundial Rusia 2018, el cual tendrá lugar el viernes 15 de junio a las 7.00 am (hora peruana), el cual será transmitido por la señal de DIRECT TV Sports.

Eigpto no ha tenido el mejor trayecto en su camino hacia Rusia 2018, ya que no ha conseguido ganar ninguno de los amistosos de preparación, el último de estos con una bochornosa derrota de 3-0 contra Bélgica, donde se pusieron de manifiesto muchas falencias de los “faraones” tanto en ataque como en defensa, más aún sin la presencia de su máximo referente, Mohamed Salah, el cual no podrá estar presente, al menos, en el encuentro contra los charrúas.

Por su parte, Uruguay llega en buen estado, a pesar no haber tenido muchos amistosos, salvo el cotejo ante Uzbekistán, pero teniendo como galardón en marzo pasado el haber conquistado la China Cup cuya final la disputara con Gales.

Egipto vs Uruguay | Posibles Alineaciones

Egipto: por confirmar

Uruguay: por confirmar

Egipto vs Uruguay | La Previa

En cuanto a Egipto se refiere, estos clasificaron hacia Rusia 2018 tras quedar en primer lugar en el Grupo E de las eliminatorias africanas al sumar 13 puntos en 4 partido ganados, un empate y una sola derrota, números que les dieron el boleto hacia la copa del mundo tras 28 años de ausencia.

Egipto llegaba con muchas expectativas para el Grupo A donde, aparte de Uruguay, tendrá que medirse contra Rusia y Arabia Saudita. En su primer amistoso contra Portugal, cayeron derrotados por 2-1 con tantos de Cristiano Ronaldo para los lusos y Mohamed Salah para los “faraones”.

Pero con la ausencia de Salah, sobre todo, tras la lesión que sufrió jugando por el Liverpool la final de la Champions League, Egipto ha mostrado un bajo rendimiento, y dejando a relucir muchas falencias en la delantera, al no contar con un definidor neto como Salah y una línea defensiva vulnerable que incluso, ante una Bélgica no muy potente, logró penetrar sin mayores problemas.

Por parte de Uruguay, los dirigidos por el maestro Washingont Tabárez hicieron una gran campaña en las eliminatorias sudamericanas y culminaron clasificando en segundo lugar consiguiendo 31 puntos obtenidos en 9 victorias, 4 empates y 5 derrotas.

Por su peso y juego demostrado, Uruguay llega como el favorito para salir primero en el Grupo A. Sin embargo, Uruguay ha sido de los pocos equipos que no ha tenido muchos encuentros de preparación, con la excepción de la China Cup donde se impuso 2-0 a la República Checa y 1-0 en la final contra Gales. Su único encuentro amistoso lo disputó ante Uzbekistán el 7 de junio.