Edison Flores a Dinamarca: "Si marco lo gritaré hasta que todo el Perú me escuche"

A Edison Flores, volante de la Selección Peruana, no le dará lástima marcar contra Dinamarca, país de su club, el Aalborg, y aseguró que si consigue un gol gritará tan alto como pueda para que todo Perú le escuche.

“En Dinamarca me tratan de la mejor manera, pero quiero ganarles. Es lo que deseo. Si me toca hacer un gol lo voy a gritar hasta que todo el Perú me escuche”, afirmó el ‘Oreja’ en conferencia de prensa.

Flores, una de las dudas en el once de Ricardo Gareca para el próximo sábado contra Dinamarca, ve muy motivados a los suyos, “un grupo bien formado, con buen ambiente” aunque reconoció un punto de ansiedad en todo el plantel.

En la misma línea que Edison Flores, Yoshimar Yotún, lateral reconvertido a centrocampista, reconoció que en “la primera Copa del Mundo hay nervios y ansiedad”.

“A veces en la mesa nos miramos y nos recordamos que estamos en un Mundial. Para superarlo intentamos no estar solos pensando en el partido”, dijo.