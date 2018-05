Edison Flores detalla el perfil del danés en el fútbol previo al Mundial Rusia 2018

Edison Flores es uno de los últimos jugadores que llegó a Lima para sumar al trabajo de Ricardo Gareca. Este miércoles el jugador de Aalborg BK participó en el trabajo de gimnasio, en el calentamiento y en el ensayo de fútbol. La Selección Peruana se prepara para el Mundial Rusia 2018 y quién más que él para detallar el perfil del fútbol danés.

“El perfil danés es un jugador mental y físicamente fuerte, son brutales”, señaló Edison Flores. “Están intensos todo el partido. En la parte técnica están creciendo en una forma muy rápida y buena, además sabemos que el jugador danés no nace con mucho juego de balón”, dijo.

“(Ellos) aprenden y captan rápido la idea de juego para hace una buena presentación. Yo creo que ellos saben nuestras debilidades y fortalezas, saben que somos peligrosos, a pesar de que somos favoritos”, agregó después del entrenamiento.

Respecto a su rendimiento en el fútbol de Dinamarca, Edison Flores describió su juego en Aalborg BK. “Es otro de juego, siempre trato de dar lo mejor. No he tenido mejores opciones como aquí (goles), pero si ves las estadísticas allá tengo más pase gol”.

“Al principio me costó, el rigor táctico y la intensidad. Físicamente son brutales, pero después tuve un momento muy bueno. Tuve una época de 10 partidos seguidos que me fue bien. Luego tuve una lesión, me recuperé y después conseguí el nivel que encaja”, añadió.

Finalmente, sobre el trabajo en la Videna previo al Mundial, dijo: “En el campo se trabajan todas las posiciones, puedes estar con (Miguel) Trauco o (Nilson) Loyola. Son variantes que el profe trabaja. Ya los conozco y sé que pueden dar. Cuando estoy jugando con un lateral que es rápido o buen toque de balón, leerlos es un juego aparte”.

Perú vs Escocia se enfrentan este 29 de mayo a las 8:00 pm (hora peruana) en el Estadio Nacional de Lima.