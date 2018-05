Doña Peta: "Dije muchas cosas porque me desesperé"

El último lunes Doña Peta dio fuertes declaraciones en una entrevista radial tras conocer el fallo del TAS, que condenó a Paolo Guerrero con 14 meses de suspensión, por lo que se perderá el Mundial Rusia 2018.

La tarde del martes, Latina encontró a la madre del capitán de la Selección Peruana y contó que que sus declaraciones previas se dieron en un contexto en el que se encontraba desesperada.

“Yo no te voy a decir ahorita [pruebas sobre sus declaraciones[, me sentare a explicar bien paso a paso todo. Ayer porque me desesperé habré hablado muchas cosas, pero paso a paso debo explicar todo lo que ha pasado”, declaró.

“Gracias al Perú porque nos quieren y todos saben lo que nosotros somos”, agregó Petronila González

“En estos momentos me siento cansada y muy maltratada por el dolor. Por ello, veremos más adelante contar toda nuestra verdad”, puntualizó.

Declaraciones de Doña Peta. (Video: Latina)