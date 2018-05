Diego Maradona desea lo mejor a Paolo Guerrero y quiere verlo jugar el Mundial

El argentino Diego Maradona publicó un texto en su cuenta de Facebook explicando lo que sucedió en su carrera futbolística y los problemas con su adicción a las drogas. Además, brindó apoyo incondicional a Paolo Guerrero y deseo verlo en el Mundial Rusia 2018.

“Hoy quiero estar al lado de Paolo Guerrero, en este momento tan feo que a mí también me tocó pasar. Yo tuve una enfermedad, y nadie se apiadó de mí, al contrario. Incluso hoy, algunos que la van de fenómenos, me lo siguen recordando. A mí nadie me ofreció una salida en aquel momento, y creo que esto se tiene que terminar. Si la nueva FIFA condena a aquellos jugadores que hacen feliz a la gente, por haber cometido un error, no deberían sacarle el trabajo, deberían ayudarlo a curarse. Porque esto es una enfermedad. No es cuestión de ponerle una crema. No. ¡Esto es una enfermedad maligna! Yo hace 14 años que dejé la droga”, inicia el exmundialista Diego Maradona.

“Y si le sirve a Guerrero, aferrarse a sus seres queridos puede ayudarlo a sobrellevar este difícil momento. Los doctores de FIFA están ahí para cobrar su sueldo, para decir si es positivo o negativo, y nada más. Ellos no miran un partido de fútbol ni por televisión. Yo creo que la prevención siempre es mejor que 14 meses de castigo. Esto lo digo porque lo viví en carne propia. A mí no me sorprendió en absoluto, porque en aquella época estaban Blatter y Grondona, dos ladrones. Pero hoy tenemos un presidente que va a saber interpretar mis palabras. Yo creo que ese es el camino. Le deseo lo mejor a Paolo, espero verlo jugando en Rusia, y le mando un saludo a todo Perú”, finalizó Diego Maradona.

El caso Paolo Guerrero

Paolo Guerrero fue castigado tras dar positivo por el metabolito de la cocaína benzoilecgonina, que está incluido entre los estimulantes prohibidos por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

La sustancia se le detectó después de un control antidopaje al que se sometió el pasado 5 de octubre en Buenos Aires, donde disputó con la Selección Peruana un partido de la fase de clasificación sudamericana para el Mundial de Rusia 2018 ante Argentina.

La sanción para el artillero fue inicialmente de un año, pero la Comisión de Apelación de la FIFA la redujo el pasado 20 diciembre a seis meses al considerar que había cometido cierto grado de negligencia, pero no significativo.

El capitán de la selección peruana volvió a los entrenamientos el 20 de marzo (45 días antes del fin del castigo) y tras ser liberado disputó tres partidos y marcó un gol con el Flamengo.

Pero el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) impuso el lunes a Guerrero una sanción definitiva de 14 meses por dopaje, por lo que no podrá jugar hasta enero del 2019.