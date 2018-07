Cuartos de final Mundial Rusia 2018: así van las llaves, fecha y hora

Ya se conformaron dos de las 4 llaves de cuartos de final del Mundial Rusia 2018 luego de jugarse los partido del sábado y del domingo, con algunas sorpresas como la eliminación de España.

Cuartos de final Mundial Rusia 2018:

Viernes 6 de julio

09:00 Uruguay vs Francia en el estadio Nizhny Novgorod (14:00 GMT).

13:00 Brasil/México vs Bélgica/Japón (18:00 GMT).

Sábado 7 de julio

09:00 Suecia/Suiza vs Colombia/Inglaterra (14:00 GMT)

13:00 Rusia vs Croacia en el estadio Olímpico Fisht de Sochi (18:00 GMT).

La primera llave que se armó fue la de Uruguay vs Francia. Tremendo partido en cuartos de final. El cuadro charrúa eliminó a la Portugal de Cristiano Ronaldo (2-1) con gran actuación de Edinson Cavani, quien marcó un doblete.

Poco antes, Francia y Argentina protagonizaron un duelo a muerte en el que salió vivo el cuadro galo. 4-3 y la albiceleste de Lionel Messi se regresa a casa en medio de grandes críticas no solo a la ‘Pulga’, sino también a Jorge Sampaoli.

La otra llave confirmada es la de Rusia vs Croacia. El anfitrión dejó en el camino a España tras igualar en los 120 minutos de juego y vencer en tanda de penales (4-3).

Croacia tuvo un camino similar: empató en 120 minutos 1-1 contra Dinamarca y ganó 3-2 en lanzamientos penales.

El lunes juegan Brasil vs México (09:00) y Bélgica vs Japón (13:00). El martes juegan Suecia vs Suiza (09:00) y Colombia vs Inglaterra (13:00).