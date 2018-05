Cristian Benavente y Paolo Guerrero protagonizan las portadas de hoy, 10 de mayo

El futbolista de 19 años, nacido en España pero con el corazón peruano, habló sus expectativas de cara al Mundial Rusia 2018. A pocas semanas para el debut de la Selección Peruana en la Copa del Mundo, Cristian Benavente confirmó que “sería un orgullo estar en el Mundial”.

“Yo adoro al Perú. Es un sentimiento que nació, primero, por mi madre y por mis abuelos que son peruanos. Para mí, sería un orgullo estar en el Mundial. Hay que esperar un par de semanas para saber si es posible. Si tengo que ir, iré con muchos ánimos”, agregó el jugador de Sporting Charleroi en entrevista con Radio Capita.

Además, el joven futbolista desea continuar su carrera, en algunos años más, en el fútbol peruano. “Me gustaría practicar el deporte en Perú. Si dijera un club estaría mintiendo. He tenido algunos contactos con un club de Perú, pero no se dio la oportunidad. Me gustaría jugar en Perú porque quiero vivir allá”, finalizó.

Por otro lado, Paolo Guerrero volverá a jugar con el Flamengo ante Ponte Preta por la Copa de Brasil en el Estadio Maracaná. Para Ricardo Gareca y la Selección Peruana, será muy importante que el delantero tenga continuidad para llegar en óptimas condiciones al Mundial Rusia 2018.