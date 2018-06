Cómo y dónde ver EN VIVO el partido Perú vs Suecia: horarios y canales de TV

La Selección Peruana enfrenta este sábado a Suecia en el último partido amistoso para los dos equipos con miras al Mundial Rusia 2018.

El cuadro de Ricardo Gareca suma un total de catorce partidos consecutivos sin conocer la derrota, por lo que buscará este fin de semana estirar su racha para llegar de la mejor forma posible a Rusia.

A diferencia de los encuentros anteriores, donde Perú jugó prácticamente como local, el partido de Gotemburgo marcará la despedida de Suecia ante su gente, por lo que se esperan condiciones diferentes.

Con la duda de la inclusión o no de Jefferson Farfán, este partido servirá para que Ricardo Gareca despeje sus últimas dudas en cuanto a la conformación del equipo titular.

Horario del partido Perú vs Suecia

El partido Perú vs Suecia se juega este sábado 9 de junio de 2018 en el estadio Nya Ullevi (Göteborg) desde las 12.15 pm (hora peruana).

En qué canal ver el partido Perú vs Suecia

Los hinchas que desean seguir el partido en directo pueden hacerlo a través del canal Movistar Deportes y América TV. Para el resto de Latinoamérica, el duelo será televisado por ESPN.

Cómo seguir en directo el partido Perú vs Suecia

Sigue en vivo y online el Perú vs Suecia en Peru.com, donde encuentras antecedentes, color, estadísticas, historias, minuto a minuto, detalles e incidencias.

