Claudio Pizarro dejó enigmático mensaje: ¿para los hinchas de la Selección Peruana?

Desde que la Selección Peruana logró clasificar al Mundial Rusia 2018, Claudio Pizarro aumentó de deseo de poder disputar la Copa del Mundo; sin embargo, los hinchas nacionales se mostraron muy incómodos con las declaraciones del veterano delantero.

Y luego de varias semanas de estar ausente en sus redes sociales, el ‘Bombardero de los Andes’ reapareció en Instagram al publicar una fotografía con un mensaje profundo, donde sus seguidores lo asociaron con el mal momento que atraviesa el Colonia en la Bundesliga.

“Stay strong even when it feels like everything’s falling apart”, dice la postal de Claudio Pizarro. Traducido al español decía lo siguiente: “Mantente fuerte incluso cuando parezca que todo se está cayendo a pedazos”.

Dicha instantánea fue debatida por algunos aficionados de la Selección Peruana, quienes señalaban que el atacante se refría a la “negativa” que existe contra su persona por las críticas que venía recibiendo en los últimos años.

Cabe resaltar que Claudio Pizarro continúa acumulando minutos en el fútbol alemán y tratando de convencer al entrenador Ricardo Gareca de que todavía puede aportar a la ‘Blanquirroja’.

No te pierdas el mensaje de Claudio Pizarro