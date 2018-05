Cherquis defiende a Perú y se pelea con compañero: "Anda dile a tu Colombia que disfrute el Mundial"

YouTube. Una vez más el periodista argentino Gustavo Cherquis se ‘puso’ la camiseta de la Selección Peruana y defendió el juego del equipo tras de escuchar los comentarios de su compañero Camilo ‘Grillo’ Castellanos en el programa Fútbol Total de DirecTV Sports.

Castellanos destacó a Perú por su clasificación, pero indicó que lo principal para el equipo de Ricardo Gareca es “disfrutar” del Mundial porque tiene un grupo complicado.

“Perú tiene que disfrutar el Mundial. Ya cumplió clasificando. Que lo disfrute, le toca un grupo muy difícil. Que disfrute jugar ante Francia, Dinamarca y Australia […] Su objetivo fue regresar a una Copa del Mundo […] Hay que ser realistas”, comentó.

Luego estas declaraciones, el panel criticó al colombiano, pero fue Gustavo Cherquis quien lideró la contra.

“Para Perú disfrutar no es. Para Perú es pasar a octavos de final ¿Qué te crees? ¿Que vamos a Rusia de vacaciones? Pregúntale a Gareca eso. No somos equipo africano. Perú es mundialista y no va de vacaciones. Dile a tu Colombia que vaya a disfrutar”, apuntó.

“No conoces la historia del fútbol peruano, estas ofendiendo a los grandes nombre de Perú. Repasa las Eliminatorias y Perú viene de menos a más, hace un año que no pierde”, siguió Cherquis antes de dirigir un mensaje a los hinchas de la Bicolor.

“Totaleros peruanos, no hagan eco de los comentarios del ‘Grillo’, no tiene idea de lo que significar Perú en los mundiales.”

