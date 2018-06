Cartagena: “Francia es un equipazo, pero estamos enfocados en nosotros”

Estamos a solo un día de que la Selección Peruana tenga su prueba de fuego contra el combinado de Francia en la segunda fecha del Grupo C del Mundial Rusia 2018. Hay mucho respeto de parte de los peruanos hacia los galos, pero aseguran, Wilder Cartagena entre ellos, que están más concentrados en hacer las cosas bien que pensar en el rival.

Al respecto, Cartagena comentó: “Estamos más preocupados en lo que podamos hacer nosotros en la cancha. Sabemos que Francia es un equipazo, pero Perú también tiene grandes individualidades y no tengo ninguna duda que haremos un buen partido”.

Preguntado sobre sus vivencias en lo que lleva en el Mundial Rusia 2018, Wilder Cartagena confesó: “Es un sueño lo que uno está viviendo y no niego que ahora quisiera tener una oportunidad, pero si no se da seguiré apoyando a los compañeros desde donde me encuentre. Siempre estuve al límite, sin embargo siempre confío en jugar alguno de los partidos”.

En relación al momento incómodo que atravesó cuando se voceaba que él sería quien quede fuera de la convocatoria tras el retorno de Paolo Guerrero, dijo: “Fue incómodo ver mi nombre en todos los diarios que yo salía de la Selección, pero sabía perfectamente que la decisión la tomaba el profe y por ello seguí trabajando callado y ahora estoy acá en el Mundial”.