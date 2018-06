Carrillo: “Nos quedamos con rabia de no haber clasificado”

Sin duda alguna, André Carrillo ha sido el mejor jugador de la Selección Peruana en el Mundial Rusia 2018. Destacó con Dinamarca, llegó con peligro contra Francia y fue determinante ante Australia. Ricardo Gareca lo denominó como un “jugador distinto” y la “culebra” reconoció que aún puede demostrar más.

En conferencia de prensa tras el partido ante Australia, André Carrillo fue preguntado si esta es su mejor versión, a lo que el peruano comentó: “Creo que puedo dar un poco más. Si lo hice bien fue también gracias a mis compañeros. Tenemos un grupo excelente de jugadores” agregó sobre no conseguir la clasificación a octavos de final: “No se dio, pero el pueblo peruano está contento con nosotros”.

Seguidamente, se le preguntó a Carrillo sobre sus cada vez mayores llegadas al arco rival, a lo que comentó: “Es importante la confianza que te da el comando técnico, lo compañeros. Me pedían llegue más al arco, y poco a poco, con la jerarquía que adquirí me siento más importante y eso se ve reflejado en el campo”.

Sobre la participación peruana en Rusia 2018, André Carrillo confesó lo siguiente: “Sabemos que ningún rival nos pasó por encima, merecíamos mucho más. Nos quedamos con rabia de no haber pasado. Sabíamos que iba a ser complicado, pero cuando jugamos los partidos demostramos un nivel bastante alto” y puntualizó que: “Fuimos superior que Dinamarca, a Francia por momentos y ahora solo queda mirar los siguientes objetivos”.

Finalmente, una periodista rusa le preguntó sobre aquello que recordará de Sochi y André Carrillo expresó: “El lugar donde cantamos una victoria, donde a pesar de no jugar la clasificación llenamos con la hinchada peruana. Eso me llena de orgullo y me quedo con eso”.