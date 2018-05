Carlos Lobatón sobre Claudio Pizarro: "Me encantaría que lo llamen y juegue el Mundial"

El veterano mediocampista Carlos Lobatón reconoció que no sería mala idea una posible convocatoria de Claudio Pizarro a la Selección Peruana para afrontar el Mundial Rusia 2018 en caso el veredicto final del TAS falle en contra de Paolo Guerrero.

“Ese problema es de Ricardo Gareca no de Carlos Lobatón. A mí me encantaría que llamen a Claudio y juegue el Mundial, pero yo no soy el técnico”.

Las declaraciones del experimentado jugador han traído cola en las redes sociales y los hinchas nacionales se han mostrado disconforme porque piensan que el tiempo de Claudio Pizarro en la selección expiró hace tiempo.

Por otro lado, ‘Loba’ se refirió a la final del Torneo de Verano donde Sporting Cristal parte con ventaja tras imponerse por la mínima a Sport Huancayo.

“El grupo está muy tranquilo y con ganas de conseguir un buen resultado este sábado, pero nada sirve hablar más de la cuenta si el día del partido no hacemos lo que trabajamos en la semana”, explicó Carlos Lobatón.

EL DATO: El entrenador Ricardo Gareca emitirá en los próximos días la lista de convocados y no sería una sorpresa que el nombre de Claudio Pizarro aparezca en la nómina.