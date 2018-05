Carlos Alberto Navarro le responde a la FPF y asegura que no se rectificará

El pasado miércoles la Federación Peruana de Fútbol informó que las declaraciones del periodista Carlos Alberto “Tigrillo” Navarro sobre un supuesto pedido de convocatoria de Claudio Pizarro no eran ciertas.

La FPF le envió una carta notarial al conductor de Exitosa Deportes y pidió que se rectifique para evitar tomar acciones legales.

“Dentro de las 24 horas de recibida la presente, solicitaremos que rectifique la información falsa que ha difundido en el programa. En caso contrario, nos veremos obligados a tomar las acciones legales correspondientes”, se lee en el tuit publicado por la Federación.

Ante esto, Carlos Alberto Navarro respondió en su programa nocturno y aseguró que todo lo que ha dicho es verdad, por lo que no dará marcha atrás.

“Yo no falseo, no miento, no soy hipócrita ni cínico. Yo oficio de periodista. De ninguna manera voy a inventar una información. Lo que debo decir es que yo creo en las fuentes de información que tengo. Nunca me han fallado, y si algún día lo hacen tengan la plena seguridad que yo lo diré”, aseveró.

“Con todo respeto, porque este tipo de notificaciones no son para burlarse ni tomarlas con ‘ja, ja, ja’ ni mucho menos […] Inventar información jamás. Si gustan no esperen las 24 horas, procedan. Asumiré lo que tenga que asumir, en la vía legal si quieren acudir a ella. No he mentido”, puntualizo el popular “Tigrillo”.

Declaraciones de Carlos Alberto Navarro. (Video: YouTube)

Declaraciones iniciales de Carlos Navarro

En la mañana de este miércoles, Carlos Navarro informó en el bloque deportivo del programa Phillip Butters en Exitosa que el pasado fin de semana se desarrolló una reunión entre Ricardo Gareca y la dirigencia de la FPF.

“Son cuatro puntos que se trataron en la reunión donde estuvieron Ricardo Gareca, Edwin Oviedo, Juan Carlos Oblitas, el señor Castañola, Matute, Natale Amprimo, García Pye, entre otros”, contó.

“El primer punto fue jugar en el estadio Monumental. Ricardo Gareca dijo: ‘no’ […] Segundo pedido, en esta ocasión de Gareca: que no se lleve a cabo el partido con Arabia Saudita […] Ahí toma la posición la FPF a través de Matute y dice: ‘eso es bastante complicado’”, continúa Carlos Navarro.

“Tercer tema: Hay altísimas posibilidades que Paolo Guerrero no llegue al Mundial […] Y último punto: pedido para que Claudio Pizaro esté en la lista. La información que manejo es que ha sido Edwin (quien ha hecho la solicitud) y hasta Castañola habría hablado al respecto”, puntualizó.