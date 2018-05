Capitanes de Francia, Dinamarca y Australia piden a FIFA que Paolo Guerrero juegue el Mundial

La cuenta regresiva comienza y todas las selecciones ya se preparan para lo que será el Mundial Rusia 2018. Por otro lado, se dio a conocer el respaldo de los tres capitanes del Grupo C; Hugo Lloris (Francia), Simon Kjaer (Dinamarca) y Mile Jedinak (Australia), que enviaron una carta oficial a la FIFA pidiendo que Paolo Guerrero juegue la Copa del Mundo, así lo dio a conocer la FIFPro.

“Los capitanes de Francia, Dinamarca y Australia se unieron este lunes en la sede del FIFPro pidiendo a la FIFA para que Paolo Guerrero juegue el Mundial Rusia 2018. Una carta oficial firmada por Hugo Lloris, Simon Kjaer y Mile Jedinak fue enviada a la FIFA”, confirma la FIFPro en su cuenta de Twitter.

“Dadas las excepcionales circunstancias que se dan, respetuosamente le pedimos al Consejo de la FIFA que muestre compasión hacia Paolo Guerrero, quien ha dado su máximo por su equipo nacional desde 2004 y recientemente logró el más alto honor posible para cualquier selección, clasificar al Mundial. En nuestra opinión, sería equivocado excluirlo de lo que debería ser el pico de su carrera, un objetivo por el que trabajó mucho y por varios años, cuando él no intentó hacer trampa ni mejorar su rendimiento con sustancias prohibidas”.

“En representación de FIFPro, nosotros, los capitanes de Australia, Dinamarca y Francia, que seremos oponentes de Perú en la fase de grupos del Mundial, agradecemos su atención y consideración de los puntos expresados. Esperamos su decisión lo antes posible pues el 4 de junio es la fecha límite para anunciar las convocatorias”.

Hugo Lloris, Mile Jedinak y Simon Kjær, capitanes de Francia, Asutrlia y Dinamarca, respectivamente, enviaron carta firmada a la FIFA pidiendo la presencia de Paolo Guerrero en Rusia 2018 | Foto: FIFPro

Paolo Guerrero y el presidente de la FPF, Edwin Ovidedo, se encuentran en Suiza para reunirse con el presidente de la FIFA | Foto: FIFPro

FIFPro consideró que la sanción de 14 meses impuesta a Paolo Guerrero por el TAS es injusta | Foto: FIFPro

El vicepresidente de la institución, Fernando Revilla, confirmó que los abanderados de cada selección se solidarizaron con el caso de Paolo Guerrero y unieron firmas para entregarlo a la FIFA.

“Este es un tema de solidaridad y respeto a esta profesión que hoy se da con Paolo Guerrero y que viene siendo repetitiva con un montón de futbolistas que, de repente, no tienen la trascendencia del delantero peruano y nadie se entera que han sido sancionados. Este código es tan duro con aquellos deportistas que se contaminaron accidentalmente y que no sacaron ningún tipo de ventaja deportiva. Propio de ello es que Gianni Infantino está recibiendo a Paolo en Fifa”, declaró Revilla para Latina.

La Federación Internacional de Futbolista Profesionales (FIFPro), consideró que la sanción por 14 meses a Paolo Guerrero es injusta. El delantero peruano se encuentra inhabilitado y se perderá la Copa del Mundo y no volverá a las canchas hasta enero de 2019.

Por otro lado, se sabe que Paolo Guerrero llegará en las próximas horas a Suiza junto a Edwin Oviedo, para tener una reunión extraordinaria con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino este martes 22 de mayo desde las 5:00 de la mañana (hora peruana).

