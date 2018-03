Brutal photoshopeo deja irreconocible a jugador en su figurita Panini

Hemos visto cuellos largos, papadas desproporcionadas y otros detalles que al parecer los diseñadores de Panini descuidan; sin embargo, ahora las cosas cambiaron un poco y en Inglaterra se desató una serie de mofas por un singular cromo.

El protagonista es Phil Jones, jugador del Manchester United y seleccionado inglés, quien es parte en la colección de Rusia 2018 con una peculiaridad: su figurita no se parece mucho a él.

En redes sociales algunos hinchas manifiestan que “lleva maquillaje”, mientras que otros hablan de “cirugía estética”.

“Estoy seguro: éste NO es Phil Jones”, afirma otro tuitero. “Phil Jones ha pagado a un impostor”, añade otro. “Phil Jones, aparentemente”, concluyen.

Did Phil Jones have plastic surgery without me knowing? pic.twitter.com/ksrVV1dqXt — PEA (@MrAubameyang) 26 de marzo de 2018

Is it just me or does Phil Jones look as if he's wearing make-up on his Panini World Cup sticker? pic.twitter.com/oqe37Df8zj — Ian Bolland (@imboll) 24 de marzo de 2018

Came across Phil Jones in a pack of World Cup stickers (for my son obvs) but that ain’t Phil Jones. Unless it’s a CGI, photoshop or post plastic surgery Phil Jones. pic.twitter.com/uX69TPmX76 — James Wham (@jcwham) 24 de marzo de 2018