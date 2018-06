Brasil vs Croacia EN VIVO ONLINE, por amistoso preparatorio para Rusia 2018

EN VIVO y EN DIRECTO, desde Anfield en Liverpool, Inglaterra, no te pierdas el minuto a minuto del partido entre las selecciones de Brasil vs Croacia por fecha FIFA preparatorio para el mundial Rusia 2018, el cual se realizará este domingo 3 de junio a las 9.00 am (hora peruana), y el cual será transmitido por la señal de DIRECT TV Sports.

Brasil no solo es uno de los llamado a hacer un gran papel, sino uno de los candidatos a ganar el título en Rusia 2018, y en su camino preparatorio hacia la Copa del Mundo han goleado 3-0 a Rusia y 1-0 a Alemania, el vigente campeón mundial. Por su parte, Croacia ha tenido un devenir diverso, perdió 2-0 con la Selección Peruana y derrotó 1-0 a México. Este encuentro es, sin duda, uno de los más atractivos de esta fecha de cotejos amistosos.

Brasil vs Croacia | Posibles Alineaciones

Brasil: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Casemiro, Fernandinho, Paulinho; Coutinho, Willian y Gabriel Jesus.

Croacia: por confirmar

Brasil vs Croacia | La Previa

Brasil y Croacia ya hicieron el respectivo reconocimiento del terreno del mítico estadio Anfield, casa de cuadro inglés Liverpool el cual jugara la final de la última edición de la Champions League ante el Real Madrid, este último integrado por algunos jugadores de ambos seleccionados como son Marcelo o Luka Modric.

En la previa a este cotejo, el cuadro carioca ha realizado sus respectivos entrenamientos donde destacaron la presencia de Danilo como lateral derecho, Thiago Silva como central y Fernandinho en el medio campo, así como Willian en el ataque reemplazando a Neymar para el arranque.

Se espera que Neymar, estrella del PSG francés, tenga minutos durante el segundo tiempo ante Croacia. Así lo expresó el técnico brasileño Tite: “Estará en el banco, ya que está en proceso de recuperación. Entrará tras el descanso, porque es un partido de preparación para todo el equipo” y agregó: “Entrará al descanso. ¿Quién saldrá? No lo sé”.

Vale recordar que Neymar no juega desde la fractura sufrida con el PSG en un encuentro de Ligue 1 ante el Olympique Marsella, justo en las semanas previas del duelo de octavos de final de Champions League contra el Real Madrid.

Todo parece indicar que Tite usará una formación de 4-1-4-1 con Casemiro arriba de la defensa, con Philippe Coutinho a la izquierda, Willian por derecha y con Gabriel Jesus como punta.