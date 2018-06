Brasil vs Austria EN VIVO ONLINE por amistoso preparatorio para Rusia 2018

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Ernst Happel Stadion en la ciudad de Viena, no dejes de ver ninguna de las incidencias de lo que será el partido entre los combinados de Brasil vs Austria por fecha FIFA preparatoria al Mundial Rusia 2018, el cual se llevará a cabo este domingo 10 de junio a las 9.00 am (hora peruana), y que será transmitido por la señal de DIRECT TV Sports.

Brasil llegó a Viena como el claro favorito para llevarse el triunfo contra una Austria que a pesar de no haber conseguido clasificar al mundial Rusia 2018 ha tenido una destacada campaña de partidos amistosos, donde el más sobresaliente, sin duda alguna, ha sido la victoria de 2-1 sobre la Alemania que dirige Joachim Löw por un marcador de 2-1.

Por su parte, el cuadro carioca viene con un gran envión y una serie de buenas presentaciones que se remontan a la eliminatoria sudamericana. En su proceso preparatorio hacia la Copa del Mundo, los comandados por Tite se han impuesto con solvencia a Rusia (3-0), Alemania (1-0) y Croacia (2-0), partido donde regresó Neymar tras cuatro meses de ausencia producto de una lesión sufrida jugando con el PSG.

En el encuentro ante los croatas, Neymar, a pesar de aún no mostrarse al cien por ciento, anotó un gol y ante los austriacos, según lo ha afirmado el propio Tite, irá desde el arranque en el Ernst Happel Stadion. Con un Brasil con su alineación completa refuerza más la idea de la “verdeamarela” como uno de los favoritos a llevarse el torneo mundial.

Brasil vs Austria | Posibles Alineaciones

Brasil: Alisson, Danilo, Thiago, Miranda, Marcelo, Coutinho, Casemiro, Paulinho, William, Neymar y Gabriel Jesus.

Austria: Lindner – Dragovic, Prödl, Hinteregger – Lainer, Baumgartlinger, Grillitsch, Alaba – Schöpf, Zulj – Arnautovic

Brasil vs Austria | La Previa

Brasil ultima mañana sus preparativos para el Mundial de Rusia 2018 en Viena con un amistoso contra Austria, un equipo con creciente fuerza, ante el que Neymar volverá a ser titular tras su baja por lesión.

El equipo sudamericano es el claro favorito en este encuentro, que se jugará en el estadio Ernst Happel de Viena, escenario de la final de la Eurocopa hace justo diez años.

Tras un último entrenamiento sobre el césped del estadio vienés, el entrenador brasileño, Tite, dijo hoy en rueda de prensa que espera mañana un “partido de alto nivel”.

Al mismo tiempo, no dejó de recordar que los locales, que no han logrado clasificarse para el Mundial, están en una senda alcista, con sus recientes victorias contra el anfitrión mundialista Rusia (1-0) y contra el vigente campeón, Alemania (2-1).

Por la cercanía del Mundial, Tite reconoció que el partido amistoso de mañana será especialmente complicado desde un punto de vista psicológico.

“Tenemos un desafío con este partido, que emocionalmente es el peor que vamos a tener que jugar. Tenemos que mantener el desempeño y la confianza”, advirtió el seleccionador brasileño.

Su colega de la selección austríaca, el alemán Franco Foda, reconoció hoy que los suyos no son favoritos.

“De eso no tenemos ni que discutir un solo segundo”, dijo el técnico, quien ha cosechado con su equipo seis victoria consecutivas en sus preparativos para la fase clasificatoria para la próxima Eurocopa de 2020.

“Brasil tiene una calidad extrema. Pero también sé que estamos en condiciones de crear oportunidades de gol”, aseguró hoy en rueda de prensa tras el último entrenamiento sobre el césped del Erst Happel.

Destacó que la reciente victoria contra Alemania, la primera de una selección austríaca en 32 años, la ha dado a su equipo un impulso adicional.

“Tenemos que ser optimistas, tenemos que soñar. Si no lo hacen, entonces tampoco va a tener éxitos”, dijo el técnico.

El capitán austríaco, Julian Baumgartlinger, del Bayer Leverkusen alemán, destacó hoy la enorme calidad de Brasil y su dominio de la clasificación sudamericana para el Mundial.

“Les meten muy pocos goles. Y en el ataque son maravillosos, pero también en la defensa están siempre listos. Y eso es lo que al final le ayuda a un equipo para ganar el título”, dijo el defensa.

“Estamos advertidos y sabemos lo que no espera, al menos la misma calidad que el rival anterior”, haciendo referencia a Alemania a quienes vencieron por 2-1.

El partido de mañana se jugará ante un aforo completo de unos 50.000 espectadores, después de que las entradas se agotaran en menos de un día tras anunciarse el amistoso, el último de Brasil antes de instalarse en Sochi para el Mundial de Rusia 2018.