Beto da Silva: "Sería un sueño jugar el Mundial con Claudio Pizarro"

No cabe duda que Claudio Pizarro sigue siendo un referente para los jugadores de la Selección Peruana pese a que no es convocado desde hace buen tiempo. Para Beto da Silva, por ejemplo, es un “jugador histórico”.

El delantero de Argentinos Juniors conversó con el portal Infobae y contó algunos detalles de su relación con el atacante del Colonia.

“Compartí selección con él, la primera vez que me convocaron. Más que un jugador es un referente, era el capitán y me ha tocado hablar mucho con él. Me ha escrito cuando a mi convocaron y él lo dejaron fuera para darme todo su apoyo”, comentó.

En otro momento, Beto da Silva se manifestó sobre la calidad de personas de Claudio Pizarro y se mostró deseoso de jugar el Mundial Rusia 2018 con él.

“Es una de las máximas referencias que tengo por la carrera que ha hecho. Es una gran persona. Es un jugador que va a ser siempre histórico para Perú. Sería un sueño estar en el Mundial con él y estar ahí con todos mis ídolos”, agregó.

“Ojalá que todos demuestren todo lo mejor en estas últimas fechas y que se la hagan difícil al ‘profe Gareca’, para que él puede decidir quién está mejor. Lo más importante es que nuestro país va a llegar a un Mundial después de mucho tiempo y tenemos que hacer un gran papel”, puntualizó.