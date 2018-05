Beto Da Silva no pierde la ilusión de ser convocado a Rusia 2018

Beto Da Silva, jugador peruano que milita en Argentinos Juniors a pesar de no ser considerado en la lista preliminar de la Selección Peruana emitida por Ricardo Gareca, el delantero nacional sigue con la ilusión de ser llamado, por lo que aún se prepara de la mejor manera.

Al respecto, Da Silva comentó lo siguiente: “No pude estar en la nómina, pero estoy siempre atento, me sigo entrenando, por las dudas, estar preparado”.

Asimismo, Beto Da Silva intentó explicar el por qué de su no convocatoria: “En mi club venía bien, por ahí tuve algunas lesiones que me perjudicaron, pero me recuperé y terminé jugando el último partido y creo que lo hice bien pese a que no venía jugando 45 minutos hace mucho tiempo”.

Finalmente, Da Silva confesó sentirse muy a gusto en Argentinos Juniors y espera continuar jugando en el elenco de los “bichos colorados”: “Me quiero quedar, me han tratado muy bien acá. Sé que en cualquier momento voy a tener la continuidad deseada, llegar a mi máximo nivel, y así regresar a la Selección peruana. Quiero hacer una buena pretemporada para arrancar bien”.