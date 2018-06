Bélgica vs Panamá: fecha, hora y canal TV por el Mundial Rusia 2018

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Estadio Fisht de la ciudad de Sochi no te pierdas el minuto a minuto del encuentro de los seleccionados de Bélgica vs Panamá por la primera fecha del Grupo G del Mundial Rusia 2018, el cual se llevará a cabo este lunes 18 de junio a las 10.00 am (hora peruana), cotejo que será transmitido por la señal de DIRECT TV Sports.

Con momentos muy dispares, Bélgica clasificó cómodo hacia Rusia 2018 invicto, y en el proceso de preparación ha sabido mantener la racha al no caer en ninguno de los amistosos. Por su parte, Panamá tuvo una clasificación de historia y en su camino hacia la que será su primera Copa del Mundo ha obtenido resultados muy diversos.

Bélgica vs Panamá | Posibles Alineaciones

Bélgica: por confirmar

Panamá: por confirmar

Bélgica vs Panamá | La Previa

Durante las eliminatorias europeas hacia Rusia 2018, Bélgica se ubicó en el Grupo H donde culminó primero con 28 puntos sumando 9 victoria, 1 empate y ninguna derrota, dejando lejos de la clasificación a combinados como el de Grecia, Bosnia y Herzegovina, Estonia, Chipre y Gibraltar.

En su preparación hacia la Copa del Mundo, Bélgica disputó cuatro amistosos en los cuales mantuvo la racha invicta consiguiendo marcadores de 4-0 sobre Arabia Saudita, empate de 0-0 contra Portugal, triunfo de 3-0 sobre un Egipto sin Mohamed Salah y una contundente victoria de 4-1 sobre Costa Rica.

Por su parte, Panamá logró meterse en la última ronda de las clasificatorias de la CONCACAF junto a Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Honduras, México y Costa Rica. Los “panas” tuvieron una clasificación agónica e histórica, porque sufrieron hasta el último minuto para conseguir su boleto a Rusia 2018, gesta que sería su primera participación mundialista en su historia.

La clasificación vino tras el triunfo a Costa Rica en la última fecha por 2-1, empataron con 13 puntos a Honduras, pero sacando ventaja en la diferencia de goles (-1 contra -6 de los hondureños).

Sin embargo, en su proceso de preparación hacia la Copa del Mundo han tenido resultados bastante diversos como las derrotas de 1-0 y 6-0 contra Dinamarca y Panamá, respectivamente, el triunfo de 1-0 sobre Trinidad y Tobago, el empate de 0-0 contra Irlanda del Norte y la ajustada derrota de 1-0 ante Noruega.

En el Grupo G, Bélgica y Panamá tendrán que hacer frente a las selecciones nacionales de Túnez e Inglaterra, precisamente, son los belgas junto a los ingleses los favoritos a quedarse con el primer y segundo lugar de la tabla, asegurando su estadía en los octavos de final.

Fixture del Mundial Rusia 2018

Jueves 14 de junio

Rusia vs Arabia Saudita: 10.00 am – 15.00 GMT (Grupo A)

Estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú

Viernes 15 de junio

Egipto vs Uruguay: 7:00 am – 12:00 GMT (Grupo A)

Ekaterimburgo Arena, Ekaterimburgo

Marruecos vs Irán: 10:00 am – 15:00 GMT (Grupo B)

Zenit Arena, San Petersburgo

Portugal vs España: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo B)

Estadio Fisht, Sochi

Sábado 16 de junio

Francia vs Australia: 5:00 am – 10:00 GMT (Grupo C)

Kazán Arena, Kazán

Argentina vs Islandia: 8:00 am – 13:00 GMT (Grupo D)

Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod

Perú vs Dinamarca: 11:00 am – 16:00 GMT (Grupo C)

Mordovia Arena, Saransk

Croacia vs Nigeria: 2:00 pm – 19:00 GMT (Grupo D)

Arena Baltika, Kaliningrado

Domingo 17 de junio

Costa Rica vs Serbia: 7:00 am – 12:00 GMT (Grupo E)

Samara Arena, Samara

Alemania vs México: 10:00 am – 15:00 GMT (Grupo F)

Estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú

Brasil vs Suiza: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo E)

Rostov Arena, Rostov del Don

Lunes 18 de junio

Suecia vs Corea del Sur: 7:00 am – 12:00 GMT (Grupo F)

Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod

Bélgica vs Panamá: 10:00 am – 15:00 GMT (Grupo G)

Estadio Fisht, Sochi

Túnez vs Inglaterra: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo G)

Volgogrado Arena, Volgogrado

Martes 19 de junio

Polonia vs Senegal: 7:00 am – 12:00 GMT (Grupo H9

Otkrytie Arena, Moscú

Colombia vs Japón: 10:00 am – 15:00 GMT (Grupo H)

Mordovia Arena, Saransk

Rusia vs Egipto: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo A)

Zenit Arena, San Petersburgo

Miércoles 20 de junio

Uruguay vs Arabia Saudita: 10:00 am. – 15:00 GMT (Grupo A9

Rostov Arena, Rostov del Don

Portugal vs Marruecos: 7:00 am – 12:00 GMT (Grupo B)

Estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú

Irán vs España: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo B)

Kazán Arena, Kazán

Jueves 21 de junio

Dinamarca vs Australia: 7:00 am – 12:00 GMT (Grupo C)

Samara Arena, Samara

Francia v Perú: 10:00 am – 15:00 GMT (Grupo C)

Ekaterimburgo Arena, Ekaterimburgo

Argentina vs Croacia: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo D)

Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod

Viernes 22 de junio

Brasil vs Costa Rica: 7:00 am- 12:00 GMT (Grupo E)

Zenit Arena, San Petersburgo

Nigeria vs Islandia: 10:00 am – 15:00 GMT (Grupo D)

Volgogrado Arena, Volgogrado

Serbia vs Suiza: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo E)

Arena Baltika, Kaliningrado

Sábado 23 de junio

Bélgica vs Túnez: 7:00 am – 12:00 GMT (Grupo G)

Otkrytie Arena, Moscú

Alemania vs Suecia: 10:00 am – 15:00 GMT (Grupo F)

Estadio Fisht, Sochi

Corea del Sur vs México: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo F)

Rostov Arena, Rostov del Don

Domingo 24 de junio

Inglaterra vs Panamá: 7:00 am – 12:00 GMT (Grupo G)

Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod

Japón vs Senegal: 10:00 am – 15:00 GMT (Grupo H)

Ekaterimburgo Arena, Ekaterimburgo

Polonia vs Colombia: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo H)

Kazán Arena, Kazán

Lunes 25 de junio

Uruguay vs Rusia: 9:00 am – 14:00 GMT (Grupo A)

Samara Arena, Samara

Arabia Saudita vs Egipto: 9:00 am – 14:00 GMT (Grupo A)

Volgogrado Arena, Volgogrado

Irán vs Portugal: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo B)

Mordovia Arena, Saransk

España vs Marruecos: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo B)

Arena Baltika, Kaliningrado

Martes 26 de junio

Dinamarca vs Francia: 9:00 am – 14:00 GMT (Grupo C)

Estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú

Australia vs Perú: 9:00 am – 14:00 GMT (Grupo C)

Estadio Fisht, Sochi

Nigeria vs Argentina: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo D)

Zenit Arena, San Petersburgo

Islandia vs Croacia: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo D)

Rostov Arena, Rostov del Don

Miércoles 27 de junio

Serbia vs Brasil – Moscú: 9:00 am – 14:00 GMT (Grupo E)

Otkrytie Arena, Moscú

Suiza vs Costa Rica: 9:00 am – 14:00 GMT (Grupo E)

Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod

Corea del Sur vs Alemania: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo F)

Kazán Arena, Kazán

México vs Suecia: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo F)

Ekaterimburgo Arena, Ekaterimburgo

Jueves 28 de junio

Inglaterra vs Bélgica: 9:00 am – 14:00 GMT (Grupo G)

Arena Baltika, Kaliningrado

Panamá vs Túnez: 9:00 am – 14:00 GMT (Grupo G)

Mordovia Arena, Saransk

Japón vs Polonia: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo H)

Volgogrado Arena, Volgogrado

Senegal vs Colombia: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo H)

Samara Arena, Samara

Octavos de final

Sábado 30 de junio

1C vs 2D: 9:00 am – 14:00 GMT (2)

Kazán Arena, Kazán

1A vs 2B: 1:00 pm – 18:00 GMT (1)

Estadio Fisht, Sochi

Domingo 1 de julio

1B vs 2A: 9:00 am – 14:00 GMT (5)

Estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú

1D vs 2C: 1:00 pm – 18:00 GMT (6)

Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod

Lunes 2 de julio

1E vs 2F: 9:00 am – 14:00 GMT (3)

Samara Arena, Samara

1G vs 2H: 1:00 pm – 18:00 GMT (4)

Rostov Arena, Rostov del Don

Martes 3 de julio

1F vs 2E: 9:00 am – 14:00 GMT (7)

Zenit Arena, San Petersburgo

1H vs 2G: 1:00 pm – 18:00 GMT (8)

Otkrytie Arena, Moscú

Cuartos de final

Viernes 6 de julio

Ganador octavos 1 vs Ganador octavos 2: 9:00 am – 14:00 GMT (1)

Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod

Ganador octavos 3 vs Ganador octavos 4: 1:00 pm – 18:00 GMT (2)

Kazán Arena, Kazán

Sábado 7 de julio

Ganador octavos 5 vs Ganador octavos 6: 9:00 am – 14:00 GMT (3)

Samara Arena, Samara

Ganador octavos 7 vs Ganador octavos 8: 1:00 pm – 18:00 GMT (4)

Estadio Fisht, Sochi

Semifinales

Martes 10 de julio

Ganador cuartos 1 vs Ganador cuartos 2 – San Petersburgo – 1 pm (1)

Zenit Arena, San Petersburgo

Miércoles 11 de julio

Ganador cuartos 3 vs Ganador cuartos 4 – Moscú – 1 pm (2)

Estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú

Tercer puesto

Sábado 14 de julio

Perdedor semifinal 1 vs Perdedor semifinal 2 – San Petersburgo – 9 am

Zenit Arena, San Petersburgo

Final

Domingo 15 de julio