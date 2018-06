Bélgica vs Costa Rica EN VIVO ONLINE por amistoso de preparación a Rusia 2018

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el Estadio Rey Balduino en Bruselas, no dejes de ver el minuto a minuto del partido entre los seleccionados de Bélgica vs Costa Rica por fecha FIFA de preparación hacia el Mundial Rusia 2018, el cual se llevará a cabo este lunes 11 de junio a la 1.45 pm (hora peruana), el cual será transmitido por la señal de ESPN 2.

El cuadro de Bélgica de Roberto Martínez llega motivado tras su última victoria de 3-0 sobre Egipto y contra el cuadro de Costa Rica, golpeada por el 2-0 que le dio Inglaterra, buscará repetir el plato despidiéndose de su hinchada en el Estadio Rey Balduino.

Bélgica vs Costa Rica | Posibles Alineaciones

Así alinearan Bélgica y Costa Rica por amistoso preparatorio hacia Rusia 2018 | Foto: Soccerway

Bélgica: T. Courtois, J. Vertonghen. T. Alderweireld, T. Meunier, D. Boyata, A. Witsel, K. De Bruyne, Y. Carrasco, E. Hazard, D. Mertens, R. Lukaku.

Costa Rica: K. Navas, B. Oviedo, O. Duarte, C. Gamboa, G. González, J. Acosta, C. Borges, C. Bolaños, Y. Tejeda, B. Ruíz, M. Ureña

Bélgica vs Costa Rica | La Previa

Bélgica llega en buena racha con tres amistosos jugados donde no han conocido la derrota, mientras que el equipo de Costa Rica, con cuatro internacionales de preparación, ha obtenido 2 victorias y 2 derrotas. Ambos cuadros comparten la singularidad que este será su último encuentro previo a su arribo hacia el Mundial Rusia 2018.

Del lado de Bélgica, los “diablos rojos” llegan con un equipo potente y poderoso, lleno de estrellas que juegan en las ligas más importantes de Europa, empezando con el portero Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku o Thomas Meunier. Los muchachos de Roberto Martínez, en el papel, son de los llamados a realizar una gran campaña en Rusia 2018.

Sin embargo, el técnico Martínez ha sido bastante autocrítico a la hora de analizar el desempeño del plantel que comanda: “No pienso que nuestro desempeño haya sido perfecto, ni de lejos. Hay muchos aspectos que necesitamos mejorar, pero lo que me gusta es que cuando cometemos errores tenemos la unidad para sobreponernos”.

Distinta suerte ha tenido Costa Rica que en sus dos últimos cotejos ganó 3-0 a Irlanda del Norte en casa y cayó 2-0 contra Inglaterra como visita. La escuadra “tica” ha sentido la ausencia de uno de sus máximos referentes y organizador del juego, Bryan Ruíz, por lo que el preparador Oscar Ramírez ha buscado las variantes que puedan suplir, como se pueda, la ausencia de Ruíz, que ha sido marcada.

En su debut mundialista, Costa Rica arrancará este 17 de junio contra el combinado de Serbia, mientras que Bélgica hará lo propio el lunes 18 contra Panamá.