Bambino Pons: "Es más fácil que venga Ricardo Gareca a la Selección Argentina"

YouTube. Es prácticamente un hecho que Jorge Sampaoli no seguirá al mando de la selección de Argentina después del Mundial Rusia 2018.

El estratega que supo tener éxito con Chile hace unos años, no ha logrado plasmar sus ideas en la Albiceleste, está a un paso de la eliminación del Mundial Rusia 2018 y se postulan varios nombres para reemplazarlo.

Ahí aparece Ricardo Gareca, que para algunos periodistas argentinos sería el entrenador ideal para tomar el mando de un equipo lleno de figuras, pero que no puede encontrar el funcionamiento adecuado.

El Bambino Pons, por ejemplo, cree que el actual seleccionador de Perú tiene muchas chances de llegar a Ezeiza.

“En este orden son los técnicos para reemplazar a Sampaoli: Primero, Simeone (Diego) que va a decir que no. Pochettino (Mauricio) va decir que no porque le gusta Inglaterra. El tercero, Gallardo (Marcelo), va decir que no si algunas cosas no cambian. El cuarto, Gareca que es el más fácil que venga”, dijo en el programa 90 Minutos de FOX Sports.

