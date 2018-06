Austria vs Alemania EN VIVO ONLINE, por amistoso preparatorio para Rusia 2018

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado Hypo-Arena no te pierdas el minuto a minuto del encuentro entre las selecciones de Austria vs Alemania por fecha FIFA preparatoria para Rusia 2018, el cual se llevará a cabo este sábado 2 de junio a las 11.00 am (hora peruana), el cual será transmitido por la señal de ESPN Norte América.

En tiene del actual campeón del mundo aún no se tiene definido cual será la lista final que arrancará en Rusia 2018. Una de las grandes controversias ha sido, sin duda alguna, la posible titularidad de Manuel Neuer (ausente por lesión durante casi toda la temporada pasada), lo cual habría incomodado al golero alemán del FC Barcelona, Marc-André Ter Stegen.

Austria vs Alemania | Posibles Alineaciones

Austria: por confirmar

Alemania: por confirmar

Austria vs Alemania | La previa

Sobre el caso de Neuer, el preparador teutón, Joachim Löw, dijo: ”Por el momento todo va bien para Manuel Neuer, según el plan previsto… Esta noche voy a hablar con él. Si todo está bien, será titular mañana”.

En caso de que el portero del Bayern Múnich no termina siendo parte de la lista final de convocados, sería Ter Stegen quien tome su lugar. Sin embargo, la decisión de Löw se sustentará en los que ambos puedan demostrar sobre el terreno de juego antes del inicio del mundial.

Una vez concluido el amistoso con el seleccionado de Austria, la Selección Alemana tendrá su último partido de preparación contra Arabia Saudita el 8 de junio en la ciudad e Leverkusen. El debut de los “teutones” será el 17 de junio contra el combinado de México en la capital rusa, Moscú, por el Grupo F.