Así informa la prensa de España tras eliminación del Mundial Rusia 2018

La prensa deportiva digital de España critica el “Chasco Mundial” experimentado este domingo por La Roja al caer por penales en octavos de final del Mundial Rusia 2018 contra Rusia.

“Otro Chasco Mundial”, titula el diario AS, y añade: “A la Selección le sobraron pases y le faltó arrojo para eliminar a un rival muy inferior. Akinfeev fue el héroe, con grandes paradas y dos penas máximas detenidas en la tanda”.

“Fin de trayecto”, afirma As en la crónica. “España encadenó su tercer fracaso en una gran competición. Y no resultó una sorpresa. El Mundial fue un despropósito de principio a fin, del despido de Lopetegui a la invisibilidad de De Gea, que no detuvo ninguno de los cuatro penaltis que mandaron a la Selección a casa”.

Marca afirma en portada: “La España de antes”, en alusión a los reveses de La Roja en el pasado, y bajo el apunte “Un fracaso con mayúscula”, dice: “Todo se acaba. La edad dorada comenzó en el punto de penalti, con una tanda mágica ante Italia, y ahí finalizó, con una tómbola trágica ante Rusia. Fue el punto y final a un Mundial disparatado desde el despido de Lopetegui. España hizo todo lo posible por aliarse con el caos”.

El diario Sport titula “España, a casa en los penaltis” y analiza: “La selección española se estrelló contra el muro ruso y cayó en la tanda decisiva. Un penalti de Piqué permitió empatar a Rusia, que a partir de entonces no dejó fisuras. La accidentada competición de la Roja solo podía tener un fatal desenlace y así se produjo”.

El Mundo Deportivo exclama: “¡España eliminada en los penaltis!” En el subtitulo: “La selección no es capaz de superar a Rusia en 120 minutos (1-1) y los fallos de Koke y Aspas en la tanda acaban con el sueño mundialista”.

La crónica del partido comienza así: “Se acabó el Mundial para España. La selección cayó en la tanda de penaltis, tras empatar a uno ante Rusia en otro partido discreto. Esta vez la lotería de los penaltis no le fue favorable y los fallos de Koke y Aspas acabaron con el sueño mundialista, mientras que los anfitriones no fallaron ni uno”.

EFE.