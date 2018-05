Así fue la calurosa bienvenida de Paolo Guerrero en el aeropuerto de Lima

El avión de Paolo Guerrero aterrizó a las 9:15 de la mañana (hora peruana) al aeropuerto Jorge Chávez de Lima y tuvo una calurosa bienvenida por miles de hinchas peruanos que mostraron su apoyo y solidaridad tras el fallo final del TAS en su contra. Como se sabe, el delantero de la Selección Peruana no jugará el Mundial Rusia 2018 por una inhabilitación de 14 meses.

“Respeto a muerte a mis compañeros. Tenemos un grupo de whatsapp y voy a alentarnos siempre. Yo respaldo a mis compañeros a muerte. Voy a hacerles barra en el Mundial y seré un hincha más”, declaró Paolo Guerrero tras su llegada a Lima.

“Muy triste, vine aquí a mostrar la cara por todo lo que se especula. Paso por una injusticia. Estoy muy feliz por el cariño de la gente que siempre me ha venido brindado. Estoy muy triste por perderme la Copa del mundo. Estoy triste por no jugar y no retribuirle la gente por no jugar la Copa del Mundo”, dijo Paolo Guerrero.

“Yo juego a muerte por mi selección, yo respaldo en las buenas y en las malas. Yo quiero dejar en claro que yo respaldo a mis compañeros a muerte, alentaré a mis compañeros, al profesor Gareca y que todo salga bien. No iré al Mundial porque es demasiado golpe. Tengo que ver qué acciones voy a tomar con mi abogado porque esto es injusto”, agregó.

Perú quedó desolado al conocer que perdió a su capitán y máximo goleador, Paolo Guerrero, para jugar el Mundial Rusia 2018 tras la sanción de 14 meses impuesta por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), a falta de un mes para el torneo, al que clasificó después de 36 años.

Aunque muchos peruanos ya se temían lo peor, la decisión estremeció igualmente al país, que vive con una expectación inusitada el regreso de su combinado nacional al máximo torneo a nivel de selecciones, donde está encuadrado en el Grupo C con Francia, Dinamarca y Australia.

Se esfuma así el sueño del delantero de rematar su carrera con el Mundial, un objetivo por el que luchó durante toda su trayectoria en la selección, en la que juega desde 2004, y que se convirtió en los últimos meses en una cuestión nacional.