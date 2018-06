Así formará Dinamarca para enfrentar a Perú en el debut del Mundial

Jairo Rua 13.06.2018 / 13:36 PM

A pocos días para el debut entre Perú vs Dinamarca por la primera fecha del grupo C del Mundial Rusia 2018, el equipo escandinavo tiene el once confirmado para buscar la victoria en Mordovia Arena de Saransk el sábado 16 de junio.

Dinamarca ha salido del ostracismo en el que quedó sumida los pasados años. La nueva ‘dinamita roja’ anuncia batalla bajo la dirección del veterano técnico noruego Age Hareide y un equipo formado por jugadores que se han convertido en realidades en las mejores ligas del continente.

El técnico noruego recompuso líneas y con Christian Eriksen como capitán y baluarte consiguió alcanzar la segunda plaza del grupo tras Polonia y posteriormente superar a Irlanda en la repesca para que Dinamarca alcanzara por quinta vez en su historia una fase final mundialista.

Junto a Eriksen aparece un ramillete de jugadores con muchas posibilidades y un bloque que, si encuentra la regularidad y mantiene la concentración en los partidos, están capacitados para lo mejor.

Quizá salvo Eriksen no aparezcan figuras de otras épocas en esa Dinamarca, pero los pupilos de Hareide han demostrado que saben su función, sus capacidades y lo que tienen que hacer. Forman un equipo que cuando está equilibrado tiene armas suficientes para hacer daño a cualquiera. La ‘dinamita roja’ quiere volver a estallar en un gran torneo.

