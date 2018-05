Así entrenó Paolo Guerrero en Suiza con la ilusión de jugar el Mundial Rusia 2018

La incertidumbre sigue sobre el nombre de Paolo Guerrer, quien continúa siendo el ojo de atención de la prensa nacional e internacional. El delantero de la Selección Peruana se encuentra en Suiza junto al presidente de la FPF, Edwin Oviedo, en espera del fallo del Tribunal Suizo para determinar si jugará el Mundial Rusia 2018.

Por otro lado, la BBC lo entrevistó para conocer sus expectativas en cuanto al Mundial Rusia 2018. Paolo Guerrero cree en la justicia suiza y espera con mucha confianza que pueda estar presente en la Copa del Mundo.

“Creo en la justicia suiza y por eso estoy aquí, entrenando, porque puede ser que en pocos días salga la decisión. Y si Dios quiere, después me puedo integrar a la selección para participar en el Mundial”, señaló el delantero a la BBC.

Por otro lado, la cadena internacional mostró cómo entrena el delantero de la Selección Peruana con mucha ilusión de sumarse a la lista definitiva de Ricardo Gareca.

Paolo Guerrero fue enfático en decir que es consciente de no ingerir mate de coca por los temas relacionados con el doping, las sanciones, así como el hecho de no buscar arriesgar los objetivos trazados con la Selección Peruana: “No tengo por qué ingerir té de coca porque eso no mejora el rendimiento y porque sé, y lo tengo muy claro, que es una sustancia prohibida para cualquier atleta… Y menos aun jugándome la oportunidad que teníamos (de ir al Mundial), faltando dos partidos para clasificarnos. No tenía por qué ingerir una sustancia que me podía afectar o perjudicar en mi carrera”.