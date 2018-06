La suspensión del partido Argentina vs Israel desde todos los ángulos

Con miras al Mundial Rusia 2018, la selección de Argentina tenía previsto disputar un partido amistoso ante Israel este sábado 9 de junio en Jerusalem; sin embargo, inconvenientes extradeportivos hicieron que el duelo se cancele.

“En el día de ayer se tomó la decisión de no viajar a jugar el partido amistoso con Israel. Quiero pedirles disculpas a todos los argentinos que viven en la comunidad israelí, a todos los que sacaron las entradas tan rápidamente para poder ver a la selección nacional”, dijo este martes en conferencia de prensa Claudio Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argfentino.

“Los que nos tratan de ignorantes me parece que nos subestiman. Estamos ante una realidad que lleva 70 años. Lo vivido en las últimas 72 horas, que es de público conocimiento, nos ha llevado a tomar la decisión de no viajar. Mi responsabilidad como Presidente es bregar por la salud física de toda la delegación. No es nada en contra de la comunidad israelí”, argumentó.

En los últimos días la Asociación de Fútbol Palestina aseguró que haría campaña para impedir que Argentina acoja el Mundial de Fútbol 2030 en caso el partido se lleva a cabo.

“Si se disputa el partido iniciaremos de inmediato una campaña, sobre todo entre países árabes y asiáticos, para que Argentina no gane ser la sede del mundial en 2030”, dijo a la agencia Efe una fuente palestina involucrada.

“Venir a Jerusalén en este momento en el que todo el mundo está enfadado con lo que ha hecho (Donald) Trump (trasladar a la ciudad la Embajada de EE.UU. de Tel Aviv) es muy grave. ¿Cómo esperan tener el apoyo de los países árabes y musulmanes? Si vienen, nadie en el mundo árabe y musulmán considerará siquiera Argentina para el 2030”, agregó la directora internacional de la Asociación de Fútbol, Susan Shalabi.

“Jugar ahí en este momento particular lleva un mensaje equivocado y muy claro. Si eso es lo que quieren hacer, entonces no merecen albergar Argentina 2030”, dijo Shalabi, aunque manifestó también que “si lo hicieran en Haifa no habría ningún problema”.

Después de la cancelación

La Asociación de Fútbol de Palestina agradeció en declaraciones a Efe la cancelación del amistoso entre Argentina e Israel minutos antes de las declaraciones de Claudio Tapia.

“Las noticias que estamos recibiendo son que se ha cancelado, pero aún no tenemos ninguna confirmación oficial”, dijo la directora internacional de la Asociación de Fútbol de Palestina, Susan Shalabi.

“De confirmarse, he de decir que tiene mucho mérito que el equipo argentino haya decidido no prestarse para convertirse en una herramienta política”, aseguró, satisfecha.

Para Shalabi, este es “un buen ejemplo de separación de política y deporte y de cómo no permitir a los políticos imponer su agenda”.

El otro lado

Por su parte, medios y analistas israelíes consideraron la cancelación un triunfo para el movimiento BDS (que promueve el Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel hasta que finalice la ocupación) e informaron de que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, llamó al presidente argentino, Mauricio Macri, para tratar la cuestión.

“Netanyahu habló hace poco con el presidente de Argentina sobre el partido. Los dos volverán a hablar de nuevo pronto”, informó el respetado analista diplomático del Canal 10 Barak Ravid.

El director de la Asociación de Fútbol de Israel, Ofer Eini, señaló al diario Maariv que “entiende la presión que ha sufrido la selección argentina”, aunque lamentó la situación y dijo que “informará sobre la respuesta”.

En tanto, el presidente de Israel, Reuvén Rivlin, aseguró estar muy preocupado por lo que considera la “politización” de la selección de Argentina, que decidió este martes cancelar el partido amistoso previsto para el sábado en Jerusalén.

“Es realmente una mañana triste para los hinchas, incluidos algunos de mis nietos, pero hay valores que son incluso más grandes que Messi. La politización por parte de Argentina me preocupa mucho”, declaró en un comunicado enviado por su oficina.

“Incluso en los momentos más difíciles, hemos hecho todo lo posible para dejar las consideraciones que no eran puramente deportivas fuera del campo, y es una pena que el equipo de Argentina no haya sido capaz de hacerlo esta vez”, reprochó sobre la decisión.

Mientras, La empresa productora israelí Comtec Group, que impulsó el amistoso entre Israel y Argentina programado para el sábado y cancelado ayer, lamentó la suspensión del partido e instó a los argentinos a “no rendirse ante el terrorismo” y revertir su decisión.

“Los organizadores apelan a quienes toman las decisiones en Argentina exigiendo que no se rindan ante el terrorismo y no cancelen el partido de fútbol”, señaló Comtec

Amenazas contra Messi y su familia

La Ministra israelí de Cultura y Deportes, Miri Reguev, aseguró este miércoles que la razón por la que Argentina ha cancelado el amistoso previsto con la selección israelí el próximo sábado en Jerusalén es por “amenazas de muerte terroristas” contra el jugador Lionel Messi y su familia.

“No os confundáis, no es una actividad del BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel hasta que acabe la ocupación de los territorios palestinos), esto es otra forma de terrorismo”, aseguró la ministra en rueda de prensa.

“Esto es un nuevo tipo de terrorismo que ha amenazado a Messi y a su familia. Es el mismo tipo de terrorismo viejo-nuevo que hace años asesinó a los atletas en las Olimpiadas de Munich”, dijo sobre lo ocurrido en los Juegos Olímpicos de 1972, cuando once deportistas israelíes y un policía alemán fueron asesinados durante el secuestro cometido por el comando palestino Septiembre Negro.

La ministra indicó que el asunto de que el partido se jugara en Haifa o Jerusalén “es solamente una excusa, no es el problema” e insistió en que el encuentro “ha sido cancelado solo por una razón: las amenazas a las vidas de Messi y su familia”.

Los jugadores

Gonzalo Higuaín dijo este martes que fue “lo correcto” suspender el partido amistoso que la selección de Argentina iba a jugar el sábado ante Israel en Jerusalén.

“Creo que al final se pude hacer lo correcto. Ya quedó atrás, obviamente primero está la salud y el sentido común. Creemos que lo correcto era no ir”, dijo Higuaín al canal ESPN desde Barcelona, donde Argentina se prepara para el Mundial de Rusia, que se disputará del 15 de junio al 14 de julio.

Los jugadores y el seleccionador, Jorge Sampaoli, habían manifestado su disconformidad con este amistoso porque afectaba la preparación para la Copa del Mundo.

“Argentina se tiene que proponer como objetivo llegar lo más lejos posible, la convicción es esa. Estar ahí, sabemos que jugar la final es muy complicado, pero el deseo está”, añadió Higuaín.

Con información de EFE