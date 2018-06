Argentina vs Croacia: “No es humano echarle la culpa a Caballero”

La Selección de Argentina sufrió una de las derrotas más tristes y vergonzosas en su historia dentro de los mundiales de fútbol al ser vencida por 3-0 ante Croacia durante la fecha 2 del Grupo D del Mundial Rusia 2018. Y uno de los señalados por esta debacle no ha sido otro que el portero Willy Caballero por el craso error que produjo el primer gol.

Jorge Sampaoli, técnico del elenco argentino, en la previa del encuentro ante los croatas fue duramente criticado por decidir mantener en el arco a Caballero (que es suplente en el Chelsea) y no colocar al meta de River Plate, Franco Armani, titular indiscutido con el “millonario” y con soberbias actuaciones.

En conferencia de prensa tras culminar el encuentro, Sampaoli expresó: “Yo soy el responsable de tomar decisiones. Hoy la clave de la derrota tiene que ver con responsabilidades mías por el plan de partido y por situaciones que a lo mejor planteadas de otra forma habrían salido mejor. No creo humano achacarle la responsabilidad a Caballero”.

Al ser consultado del por qué se vino abajo el esquema táctico que tenía planeado para afrontar el encuentro contra Croacia, comentó: “Se quebró el partido emocionalmente para nosotros y no tuvimos argumentos futbolísticos para cambiar la historia. El proyecto (del partido) no prosperó y es difícil que destaquen jugadores. Estoy esperanzado, tengo dolor con la derrota y seguramente que no he leído bien el partido”.