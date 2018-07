Antonio Alzamendi: "Me encantó el juego de Perú porque ofende al rival"

El exfutbolista uruguayo Antonio Alzamendi conversó con el programa ‘Negrini lo Sabe’ de Radio Ovación para analizar el desempeño de la Selección Peruana durante su participación en el Mundial Rusia 2018.

““Vi todo lo de Perú, fue una pena lo que sucedió. Juegas bonitos partidos pero a veces la suerte no te ayuda. Me encantó en el juego y creo que no debe perder esa línea porque Perú ofende al rival”.

Sobre los integrantes de la Selección Peruana de su época, el popular ‘Hormiga’ resaltó lo nombre de Julio César Uribe y Juan Carlos Oblitas, quien ahora se desempeña como director deportivo en la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

“En mi época habían jugadores como Uribe y Oblitas, era un cuadrazo y este equipo se asemeja. Hizo un buen Mundial pero no le ayudaron los resultados”, detalló Antonio Alzamendi.

Cabe resaltar que la selección, que estuvo al mando de Ricardo Gareca, quedó eliminado del Mundial en fase de grupos tras caer en sus dos primeros partidos ante Dinamarca y Francia, respectivamente.