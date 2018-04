Así se vivió el intercambio masivo de figuritas en el Parque Kennedy

Desde la fiebre de Pokemon GO no se veía tal cantidad de gente en Parque Kennedy de Miraflores. Pero esta vez ya no era un videojuego lo que motivó a las personas juntarse de manera excepcional, sino que se trataba del álbum Panini del Mundial Rusia 2018.

El evento de Facebook citaba a todos a partir de las 3 pm. Peru.com llegó dos horas mas tarde y desde el trayecto desde el óvalo hacía la iglesia estaba completamente atiborrado.

Adultos, jóvenes, niños, familias con bebes en brazos o con mascotas se encontraban con lista en mano viendo cuáles figuritas tenían y cuáles no.

