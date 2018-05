Presidente de Junior ratifica que Alberto Rodriguez viajó sin permiso

Julio Comesaña, entrenador de Junior de Barranquilla, contó este miércoles a la prensa colombiana que Alberto Rodríguez viajó a Lima para sumarse a los trabajos de la Selección Peruana sin contar con permiso del club.

“Le dije: anda al club y habla con el gerente, para que este hable con el presidente. Si la dirigencia le autorizaba, me lo iban a consultar a mí. Pero nada de eso ocurrió. No fue a la gerencia. Solo mandó un WhatsApp diciendo que yo le había autorizado el viaje”, declaró el uruguayo.

Más tarde, en conferencia de prensa, Antonio Char, presidente de Junior, confirmó que el zaguero peruano no gestionó el permiso para dejar la concentración de su equipo.

“No puedo decir las medidas, la forma en que él se ausenta de la institución es irregular, no es la mejor, de esta forma no se hacen las cosas. El club tomará las acciones necesarias, pero aún no las ha tomado”, dijo al respecto.

Alberto Rodríguez se encuentra entrenando sin mayores inconvenientes en Lima con la Selección Peruana para disputar el Mundial Rusia 2018, pero su destino a partir de agosto es incierto.