Alberto Rodríguez llegó al Perú sin permiso de Junior, según DT Julio Comesaña

Siguen los problemas de Alberto Rodríguez en el Junior de Barranquilla. Tras ser criticado por la prensa colombiana e hincha por no estar de para mucho tiempo, su entrenador Julio Comesaña reveló este miércoles que viajó a Lima sin permiso.

El estratega uruguayo contó a la prensa que le había dicho al jugador peruano que no lo iba a usar en los últimos tres partidos del equipo y que pida permiso a la dirigencia para sumarse a los trabajos de la Selección Peruana.

“Yo no soy la persona autorizada para darle a Rodríguez la posibilidad de que se vaya a su Selección. Yo le dije que no lo iba a utilizar tres partidos. Pero que a nuestro regreso él ya tendría que estar viajando para unirse a su Selección. Le pregunté sobre qué va hacer. Pero, como el no habla mucho, le consulté si le gustaría ir para su país”, dijo Comesaña en rueda de prensa.

Sin embargo, detalló después que Alberto Roidríguez jamás conversó con la directiva de Junior y solo envió un mensaje WhatsApp.

“Entonces le dije: anda al club y habla con el gerente, para que este hable con el presidente. Si la dirigencia le autorizaba, me lo iban a consultar a mí. Pero nada de eso ocurrió. No fue a la gerencia. Solo mandó un WhatsApp diciendo que yo le había autorizado el viaje”, puntualizó.

Alberto Rodríguez se encuentra entrenando en Lima con la Selección Peruana para disputar el Mundial Rusia 2018, pero su destino a partir de agosto es incierto.

Declaraciones de Julio Comesaña. (Video: @HablaDeportes)