Entrenador del Junior habló de Alberto Rodríguez previo al Mundial Rusia 2018

El estratega del Junior de Barranquilla, Julio Comesaña, conversó con el programa La Cátedra para aclarar la situación del defensor Alberto Rodríguez, quien supuestamente abandonó el club antes de tiempo para enrolarse a los entrenamientos de la Selección Peruana con miras al Mundial Rusia 2018.

“A mí me gusta hablar y ver a la gente a la cara para conversar estos temas. Dejemos a Rodríguez tranquilo para que haga un buen Mundial. Él tiene un contrato con Junior hasta diciembre”.

Sobre la posibilidad que exista un tema personal, el colombiano negó dicha versión y reconoció que Alberto Rodríguez no iba a ser tomado en cuenta por los pocos entrenamientos que había tenido.

“O no se ha querido explicar bien o yo no me he hecho entender, este no es un hecho personal. Él solo tuvo tres entrenamientos conmigo, lo único que ocurrió es que se fue de Colombia sin autorización del club, y eso lo debo hablar con él. Yo no lo iba a utilizar y no tenía ningún problema en que se fuera”.

“Yo pedí que vaya donde el gerente y solicite el permiso. Que si me tenían que llamar que me llamen para preguntarme, pero no fue al club y envió un Whatsapp, y pidió que le manden el pasaporte. Que se vaya por autoridad propia le molestó al club. No he tenido ningún problema con él, solo se fue de manera irregular”, agregó el DT del Junior de Barranquilla.

Por otro lado, Julio Comesaña no dudó en destacar el nivel mostrado por Alberto Rodríguez desde que volvió a asumir la dirección técnica de los ‘Tiburones’.

“Es un jugador con una gran visión de juego, tiene una gran lectura, Siempre está bien ubicado. Es un jugador sereno y tiene buena técnica. Transmite a sus compañeros. Pero no es algo que piense ahora, sino desde siempre. Si lo trajeron a la edad que tiene, porque yo no lo traje, no tengo ningún tipo de inconveniente. No pongo la capacidad futbolísticas del jugador”.