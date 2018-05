Aerolínea dejó un mensaje de apoyo a la madre de Paolo Guerrero

Paolo Guerrero llegó a Lima y fue recibido por miles de hinchas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El capitán de la Selección Peruana recibió una sanción de 14 meses y no jugará el Mundial Rusia 2018. Por otro lado, la aerolínea dejó un mensaje para él y su madre en sus asientos de abordo.

“Señora Petronila: gracias por habernos dado un Guerrero que representante lo mejor del Perú. Su tripulación de hoy”, fue el mensaje de la aerolínea a la madre de Paolo Guerrero.

Por otro lado, también está el mensaje al capitán de la Selección Peruana. “Paolo: no hay palabras que puedan expresar nuestra gratitud. ¡Siempre contigo!”, dice la misiva.

Los tripulantes de la cabina aprovecharon en tomarse unas fotos con Paolo Guerrero, quien llegó a Lima a las 9:15 de la mañana (hora peruana) tras el fallo final del TAS. Ante su llegada a la puerta internacional del aeropuerto Jorge Chávez, el delantero expresó su disconformidad por las cosas que sucedieron y dejó claro algunos temas.

“Respeto a muerte a mis compañeros. Tenemos un grupo de whatsapp y voy a alentarnos siempre. Yo respaldo a mis compañeros a muerte. Voy a hacerles barra en el Mundial y seré un hincha más”, declaró Paolo Guerrero tras su llegada a Lima.

“Muy triste, vine aquí a mostrar la cara por todo lo que se especula. Paso por una injusticia. Estoy muy feliz por el cariño de la gente que siempre me ha venido brindado. Estoy muy triste por perderme la Copa del mundo. Estoy triste por no jugar y no retribuirle la gente por no jugar la Copa del Mundo”, dijo Paolo Guerrero.

“Yo juego a muerte por mi selección, yo respaldo en las buenas y en las malas. Yo quiero dejar en claro que yo respaldo a mis compañeros a muerte, alentaré a mis compañeros, al profesor Gareca y que todo salga bien. No iré al Mundial porque es demasiado golpe. Tengo que ver qué acciones voy a tomar con mi abogado porque esto es injusto”, agregó.