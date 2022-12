Wojciech Szczesny fue la figura de la selección de Polonia, pese a la derrota (0-2) ante Argentina en el Mundial de Qatar 2022. El portero evitó que su selección pierda por más goles de diferencia con grandes salvadas e incluso, le atajó un penal a Lionel Messi en un decisión muy polémica del árbitro.

A los 38 minutos, el arquero salió a cortar un centro, pero chocó con el capitán de la ‘Albiceleste’. Tras ser llamado por el VAR, el juez chequeó la acción y decidió cobrar falta. Entonces, el ‘10′ se paró frente al balón, sin embargo, el guardameta adivinó la dirección del disparo.

Tras el final del partido, el portero reveló que conversó con la ‘Pulga’ en medio de la revisión del videoarbitraje. “Le aposté a Messi 100 euros a que el árbitro no iba a dar penal, así que perdí una apuesta con Messi”, señaló en conversación con la prensa.

Aunque, el deportista de 32 años confesó que no cumplirá con la apuesta. “No sé si está permitido, quizá me sancionen. No le voy a pagar, ya tiene bastante dinero”, añadió el guardameta quien milita en Juventus.

Es importante mencionar que no es la primera vez que el portero de Polonia ataja un penal en el Mundial de Qatar 2022. Wojciech Szczesny también apagó el grito de gol de Salem Al-Dawsari durante el encuentro ante Arabia Saudita.

¿Cuándo se juega el Polonia vs. Francia?

La selección de Polonia tendrá un difícil reto con el equipo vigente campeón del mundo. Lewandowski y compañía se enfrentarán este domingo 4 de diciembre ante Francia a las 10 a. m. (hora peruana) por los octavos de final de Qatar 2022.