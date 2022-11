Los hinchas, que se encuentran en el Estadio Al Bayt, gozaron con el show de la ceremonia de inauguración del Mundial de Qatar 2022 que contó con la participación de artistas. Sin embargo, el ambiente festivo en el recinto cambió cuando salió Gianni Infantino que es el presidente de la FIFA.

Antes de la entrada de los jugadores de Ecuador y del país anfitrión al campo, el mandamás del ente rector del fútbol brindó palabras de bienvenida en distintos idiomas. No obstante, recibió pifias por parte de un sector de los asistentes.

Cuando dio una pausa, se escucharon silbidos en muestra de rechazo debido a sus recientes polémicas declaraciones. En Main Media Center de Doha, el suizo defendió la organización del campeonato en el país asiático que ha sido señalado por no respetar los derechos humanos.

“Lo triste es que en las últimas semanas hemos sido testigos de una doble moral. Los europeos nos dan muchas lecciones. Soy europeo y deberíamos pedir perdón por dar lecciones. Vine hace seis años y lo primero que hice fue hablar de los trabajadores. ¿Cuántas empresas europeas ganan dinero aquí o en otros países de la zona y se han preocupado de los trabajadores? Ninguna. Igual ganaban menos si lo hacían. Nosotros, sí. Aquí defiendo el fútbol y las injusticias. La FIFA se preocupa y Qatar, también”, señaló.

“Hoy tengo sentimientos muy intensos. Hoy me siento qatarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador inmigrante”, añadió Infantino el último sábado.