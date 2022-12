🇺🇾 La palabra de Luis Suárez:



"Tras el partido quise darle un abrazo a mi mujer y mis hijos y vino gente de la FIFA a decirme que no podía bajarlos".



"Ver a mi hijo de 4 años, que no me haya visto ganar un partido en el mundial. Hoy me vio ganar pero se va con tristeza". pic.twitter.com/n9r0wUjFs8