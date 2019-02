Mauro Cantoro explicó detalles de la salida de su hijo de Universitario

El juvenil Tiago Cantoro, hijo del exfutbolista Mauro Cantoro, no llegó a ningún acuerdo con Universitario de Deportes luego de varias semanas de negociación para que formara parte de la plantilla principal.

Los ‘cremas’ aseguraron que la representación del jugador de 18 años de edad solicitaron una cláusula de salida, cuyos términos no favorecían al club. Es decir, si llegaba una oferta, el atacante tendría libertad de salir.

Luego de tantos rumores sobre este polémico asunto, Mauro Cantoro, padre de Tiago, dio una explicación y aclaró detalles sobre la situación de su hijo con Universitario durante las semanas pasadas.

“Los porcentajes se arreglaron y aceptamos. En una futura venta, el 80% iba a beneficiar a la ‘U’. El salario era bajo, pero ese no era el problema, quizás no aceptaron por desconfianza o por traer una oferta baja. Nosotros queríamos”, indicó en Movistar Deportes.

El retirado jugador y ex Universitario también respondió a Nicolás Córdova, el DT de los ‘merengues’, que se refirió a la cláusula que no permitió cerrar el acuerdo con Tiago Cantoro,

“Córdova habló de una cláusula que no le iba a dejar nada a la ‘U’, pero eso es falso. La cláusula no era económica, sino de decisión. Tiago quería quedarse, está triste, con la expectativa de jugar. Me duele que no sea así”, concluyó Mauro Cantoro.