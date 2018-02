Selección Peruana y Universitario destacan en las portadas deportivas locales

La Selección Peruana que comanda Ricardo Gareca podrá pre convocar hasta a 35 jugadores para participar en el Mundial Rusia 2018. Así lo detalló la FIFA en un comunicado oficial de la Comisión Organizadora de Competiciones.

El documento señala que las selecciones participantes en la máxima competición del fútbol global podrán reclutar entre 30 y 35 jugadores que integren la lista preliminar de convocados; decisión que sería ratificada el próximo 16 de marzo en Bogotá, Colombia, por el Consejo de la FIFA.

Este anuncio sería más que beneficioso para la Selección Peruana porque le abriría las puertas a otros jugadores que han destacado en sus respectivos clubes, como en el tramo final de la eliminatoria hacia Rusia 2018 como Adrián Zela, Alexander Succar, Miguel Manzaneda, Yordy Reyna, Beto Da Silva y Claudio Pizarro.

En el papel, Universitario y UTC se verán las caras este sábado por la segunda fecha del Torneo de Verano. Sin embargo, ante los problemas que el cuadro cajamarquino ha tenido para jugar de local, la dirigencia crema se ha manifestado.

El gerente de comunicaciones del club merengue, Juan Carlos Ortecho, declaró a Radio Ovación y aseguró que la ‘U’ no buscará puntos en mesa en el supuesto que el partido no se lleve a cabo.

“Mal haríamos en sacar ventaja. Universitario no va a pedir los puntos, en el caso que no se pueda programar el partido. Es una situación difícil para ellos. Además, tampoco tenemos buena experiencia en pelear puntos en mesa y no tenemos la confianza en que eso sea lo mejor para Universitario”.