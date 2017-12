Rodrigo Cuba señaló que le "gustaría" regresar a Alianza Lima

En declaraciones a ‘RPP Noticias’, el lateral derecho de Deportivo Municipal, Rodrigo Cuba, se refirió a su posible regreso a Alianza Lima para la temporada 2018, donde manifestó que su representante ya mantuvo comunicación con el club.

“Alianza no se ha comunicado conmigo personalmente, de repente ha habido un acercamiento con mi representante pero no he tenido ninguna llamada. Lo que tengo entendido porque lo escuché del presidente Óscar Vega es que ha habido un acercamiento y un interés de Alianza pero no sé más detalles, yo tengo contrato con Muni hasta fines del 2018”.

De concretarse su llegada a Alianza Lima, el futbolista todavía no conoce cómo se dará la operación debido a que todavía mantiene contrato con la ‘Academia’.

“No sé exactamente si habrá un pago o iré a préstamo, no lo tengo claro porque es un tema que lo está manejando mi agente. He preferido no meterme para estar tranquilo y disfrutar las vacaciones con mi familia, me imagino que en esta semana habrá una novedad. ¿Me gustaría volver a Alianza? Sí, es una gran vitrina jugar la Libertadores. Aparte, es importante que el actual campeón se interese por uno y quieran que regrese, sería lindo”, añadió el ‘Gato’.

Cabe resaltar que Rodrigo Cuba ha vestido las camisetas de Juan Aurich y Universitario de Deportes.