Ricardo Gareca y la Selección Peruana destacan en las portadas deportivas

La renovación de Ricardo Gareca es ahora la principal preocupación del hinchas peruanos, que pese a sufrir dos derrotas en el Mundial Rusia 2018 mantienen una fe ciega en el trabajo del entrenador argentino, que llevó la ilusión al país por vez primera en 36 años.

Las dos caídas con cero goles no han restado ni un ápice de crédito en el trabajo de un hombre que llegó al frente de la Selección Peruana en 2015.

Las encuestas en Perú dicen que el 99 % quiere que siga, una opinión que también comparte la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que sin embargo sabe que no será una labor fácil.

Al respecto, habló este viernes Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Selección Peruana.

“Cuando he conversado con él (Ricardo Gareca), le he dicho que lo mejor que le puede pasar es que él renueve y lo vengo repitiendo desde cuando no íbamos bien. Si viviéramos en un mundo ideal, Ricardo hubiera renovado hasta el próximo Mundial”, contó.