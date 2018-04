Raúl Ruidíaz y Universitario destacan en las portadas deportivas locales

Por la última fecha de la etapa regular del Clausura mexicano, el delantero peruano Raúl Ruidíaz no desaprovechó la oportunidad de seguir aumentando su cuota goleadora y se hizo presente en el marcador del Morelia y Necaxa.

Fue el paraguayo Carlos González quien abrió el marcador al minuto 19 para poner en ventaja al cuadro visitante; sin embargo, en el 22’ la ‘Pulga’ consiguió la paridad.

Raúl Ruidíaz cobró un remate penal y venció la resistencia del arquero Marcelo Barovero.

Pedro Troglio fue anunciado en Argentina como principal candidato a ser entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Ante ello, la directiva se pronunció al respecto y ahora el entrenador de Universitario hizo lo propio.

“Yo estoy viajando el domingo con un pasaje que ya estaba comprado hace un mes, además no viajo solo sino con el cuerpo técnico, era algo programado. Ahora se da el tema de Gimnasia y cada vez que se quedan sin técnico, yo entro como alternativa, el presidente es amigo mío, ahora si se plantea un interés eso es diferente, pero por ahora no he recibido nada”, afirmó a Gol Perú.

“Hay que ver si el hincha de la ‘U’ también está contento, de repente pierdo el domingo y los hinchas no me quieren aquí. La relación siempre es cambiante, la administración también puede decidir que no siga sin embargo la relación con la administración en este momento es buena. Nadie puede prometer nada porque el fútbol es cambiante”, agregó el DT de Universitario.