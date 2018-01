Raúl Fernández se volvió a pronunciar tras su error con Universitario

El portero Raúl Fernández conversó con ‘RPP Noticias’ luego de su garrafal error ante Oriente Petrolero, que significó la eliminación de Universitario en la primera fase previa de la Copa Libertadores, indicando que un “error” lo “comete cualquiera”.

“Un error lo comete cualquiera y esta vez me tocó a mí pero acá estoy, reconociendo la falta. Eso ya lo dejé atrás, tuve dos días duros y ahora toca mirar para adelante, empezando esta semana pensando en el campeonato local. No me puedo derrumbar por un error que cometí, ya he salido de una situación parecida varias veces. Esto es parte del fútbol, me tocó a mí y ya está. Este fin de semana no tenía ganas de salir ni sueño, fue muy duro pero ya pasó. El equipo, más que nunca, me necesita bien y así estoy”.

“Fue una decisión de milésimas de segundo, me pasé de confianza. Una de mis características es salir a cortar y, en ese momento, no se me pasó por la cabeza otra idea. Honestamente, ya cuando estaba en la jugada, me di cuenta que la decisión tomada no fue la correcta. Además, estaba casi afuera del área, por ahí me podían haber cobrado mano si es que la tocaba. Pero son errores circunstanciales, del momento. Uno tiene que afrontarlos, un momento duro lo pasa cualquiera. Creo que el error se magnificó por la eliminación, el objetivo era llegar a fase de grupos de Libertadores y así empezar el torneo con todos de igual manera”, agregó Raúl Fernández.

El popular ‘Superman’ también comentó el incidente que hubo entre su esposa y algunos hinchas de Universitario en las gradas del Estadio Monumental.

“Es cierto que mi esposa estaba en la tribuna. Como hincha, entiendo la molestia de los demás, pero no voy a compartir una agresión. La familia son los que más sufren en estos momentos duros. Gracias a Dios hubo gente que pudo controlar ese momento y no pasó a mayores. No hubo una agresión física, sino un intercambio de palabras que a mi esposa no le pareció correcto. Puso a esas personas en su sitio y quedó ahí”, finalizó Raúl Fernández

EL DATO: La victoria por 3-1 de Universitario no fue suficiente para acceder a la siguiente ronda por el gol de visitante del Oriente Petrolero.