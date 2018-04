Pedro Troglio confirma que están “sufriendo la condena” tras perder con Alianza Lima

Alianza Lima venció 2-0 a Universitario de Deportes y pudo conseguir una envión anímica que había perdido en las últimas semanas. Por otro lado, los cremas no despiertan y siguen siendo últimos en el Grupo B del Torneo de Verano. Pedro Troglio habló en conferencia y confirmó que el equipo sufre la condena y que será un año difícil.

“Es una sensación extraña difícil de explicar, tuvimos todas en el primer tiempo. Es el segundo clásico consecutivo que jugamos así y no ganamos. Preferiría patear una sola vez y ganar. Estamos acomodándonos, estamos sufriendo la condena, es un año difícil y que esto quede en una anécdota”.

Por otro lado, volvió a señalar que es el no contratar jugadores pone difíciles las cosas durante el resto del año.

“Cuando no puedes contratar es normal que no tengas recambios y cada vez se acorta más el plantel, es complejo y hay que tratar de superarlo. Quedan 35 fechas, no es imposible”, declaró a Gol Perú.

Universitario recibirá a Comerciantes Unidos por la fecha 12 del Torneo de Verano en el Estadio Monumental. Por su parte, Alianza Lima tendrá que visitar a UTC.