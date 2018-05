Pedro Troglio confesó lo que le dijo Ricardo Gareca antes de irse de la 'U'

En entrevista con DirecTV, el extécnico de Universitario de DeportesPedro Troglio, contó a detalle la conversación que tuvo con Ricardo Gareca antes de salir del club. Por otro lado, se refirió sobre Alexi Gómez y Juan Manuel Vargas. “Siempre me juntaba con Gareca. Me escribió para pedirme que no me vaya”, señaló.

Pedro Troglio indicó que Ricardo Gareca no quería que se vaya del club. “Me dijo quédate a pelearla”, contó. Además, el argentino confiesa que no quería irse de Universitario de Deportes, pues, señala que “había encontrado mi lugar en el mundo”, agregó.

“La ‘U’ era mi casa. Estábamos muy cómodos. Pero creí que era el momento ideal de hacerlo para dejar una puerta abierta, para que me recuerden por las cosas buenas y no forzar algo y cerrarme las puertas”, acotó.

“Con 5 o 6 puntos más me hubiese quedado. Porque jugar sesis fechas sin Corzo, Velarde, Quintero me daba la chance de tener un traspié. Pero no tuvimos los puntos que merecíamos. Este era el momento para irnos”, señaló el extécnico de Universitario de Deportes.

Respecto a Alexi Gómez, Pedro Troglio dijo que fue “el hijo más descarrilado que tuve. Fue terrible. Siempre le dije ‘no sabes la capacidad que tienes’. Tratamos de buscar la manera, le buscamos la vuelta, rindió, se fue a México y en México lo condenan por jugar una pichanga”.

Finalmente, habló sobre el experimentado Juan Manuel Vargas. “Es de los jugadores más nobles que tuve en todos los equipos. Si estuviese 100 físicamente estuviese jugando en Europa. Conmigo fue muy noble. No sé si su cuidaba en la alimentación, pero no faltó a ningún entrenamiento”.