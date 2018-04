Pablo Bengoechea expresó su malestar por tener “un plantel muy corto”

Pablo Bengoechea, técnico de Alianza Lima, expresó su incomodidad por la derrota ante Junior por la cuarta fecha de la Copa Libertadores. Además, indicó que tiene un “plantel muy corto” y que “llevan muchos partidos en 22 días”. El equipo íntimo es último de su grupo con 1 punto.

“El partido contra Boca fue diferente a todo, ya que recién se iniciaba. Tenemos un plantel muy corto de futbolistas, llevamos muchos partidos en 22 días, estamos recogiendo experiencia tanto el club como nosotros como comando técnico, queremos ganar, eso es obvio, pero es difícil. El año pasado salimos campeones, eso ya quedó atrás, ahora no nos ha ido bien estos meses pero esperamos poder recuperarnos. En la Copa tenemos dos partidos más y los encararemos con mucha ilusión”, afirmó Pablo Bengoechea.

“Donde no estuvimos a la altura fue en el partido en casa. Este era el partido que teníamos en mente, la idea era no darle espacios en ataque, luego fue ‘mucho ruido y pocas nueces’, manejaron la pelota pero no hicieron daño con claridad. Nuestro arquero estuvo en una buena noche”, indicó sobre el partido contra Junior.

Este fin de semana Alianza Lima jugará ante San Martín por la última fecha del Torneo de Verano. El equipo de Pablo Bengoechea, con 19 puntos, se ubica en el segundo lugar del Grupo A del Torneo de Verano, sin chances de ganar el primer campeonato de la temporada.