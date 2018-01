¿Juan Vargas no jugará ante Oriente Petrolero? Así respondió el DT de Universitario

El entrenador Pedro Troglio brindó una conferencia de prensa en Campo Mar para referirse a la actualidad de Juan Vargas, quien quedó descartado para el duelo de vuelta entre Universitario y Oriente Petrolero por la vuelta de la fase previa de la Copa Libertadores.

“Nadie tiene los huevos de decirle las cosas a Vargas en la cara, me lo preguntan a mí, por qué no le preguntan a él. En el aeropuerto lo pararon para que declare y no le preguntaron. Además le ponen fotos que no son de ahora”.

“Vargas no va a ir al banco, hemos tomado la decisión de que se dedique a entrenar. Él vino tarde porque no arregló su contrato, uno a veces se apresura ante la desesperación de tenerlo y lo expone. Pierdes y tienes que escuchar barbaridades, una manera de protegerlo es no exponerlo más”, agregó el DT de Universitario.

Dejando el tema de Juan Vargas, el profesor Troglio también comentó la mala situación que atraviesa la ‘U’ con respecto al mal inicio de año que tuvo el conjunto crema.

“Sabemos que estamos solos, somos el grupo que estamos acá y yo ya sabía. Yo estoy preparado para eso pero le pido a nuestra gente que nos acompañe”.